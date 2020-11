한-호주 전략대화, 기업인 인적교류 협의…수소 분야 협력도 모색

군 당국간 교류·연합훈련 실시 등 국방분야 협력 재차 진전키로



[아시아경제 임철영 기자]김건 외교부 차관보는 11일 저스틴 헤이허스트 호주 외교부 인도?태평양 담당 차관보와 제7차 한-호주 전략대화(화상)를 개최하고 코로나19 대응 및 인적교류, 수소에너지, 국방·방산, 인프라 등 실질협력, 한반도 및 지역정세, 믹타, 동아시아정상회의(EAS)를 비롯한 역내 협의체를 통한 협력 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다.

김 차관보는 우리 정부의 적극적인 방역조치로 한국 내 코로나 상황이 안정적으로 유지되고 있는 만큼 양국 간 기업인을 포함한 필수적인 인적교류가 이뤄질 수 있도록 양국이 계속 협의해 나가자고 요청했다. 김 차관보는 코로나 사태 이후 호주 내 우리 교민 1만명 이상이 호주 정부의 협조로 임시항공편을 통해 무사히 귀국할 수 있었던 것에 사의를 표했다.

아울러 양측은 한국과 호주가 각각 수소 활용기술과 생산에 강점이 있다는 데 주목하고 차세대 에너지원인 수소 에너지 분야에서 양국이 힘을 합해 나가자는 데 뜻을 같이 하고 한국의 ‘수소경제 활성화 로드맵’ 과 호주의 ‘국가수소전략’간 연계를 모색해 나가기로 했다. 특히 김 차관보는 수소 분야에서 기술력을 인정받고 있는 우리 기업들이 호주의 수소에너지 산업 발전에 기여할 수 있기를 희망한다고 전했다.

또한 김 차관보는 우리 기업이 호주 웨스트커넥스(WestConnex) 도시고속도로 사업 등에 참여해 호주의 국가 인프라 확충에 기여해 오고 있는 것을 평가하는 한편 현재 추진 중인 호주의 대규모 인프라 건설사업에 한국기업들의 참여가 확대될 수 있기를 기대한다고 밝혔다.

김 차관보는 "지난 9월 우리 기업이 호주 자주포 사업(5억 달러 규모)의 우선협상 대상업체로 선정되는 등 양국간 방산 분야 협력이 새로운 도약의 시기를 맞이하고 있다"면서 "오랜 경험을 갖춘 우리 기업들이 호주의 대규모 방산 프로젝트에 더욱 활발히 참여할 수 있도록 긴밀히 소통해 나가자"고 말했다.

양측은 호주의 한국전쟁 참전 이래 유지돼 온 양국간 긴밀한 안보협력을 평가하고 코로나 상황이 개선되는 대로 군 당국간 교류 및 연합훈련 실시 등 국방분야 협력을 재차 진전시켜 나가기로 했다.

한편 양측은 한반도 및 지역정세에 관해 의견을 교환하고 국제정세의 불확실성이 높아지고 보호주의가 강화되는 가운데 다양한 지역과 경제권을 아우르는 중견국들의 협의체인 믹타(한국, 호주, 인도네시아, 멕시코, 터키)의 역할을 강화해 방역, 백신 보급, 경제회복 등 논의를 진전시켜 나가기로 했다.

김 차관보는 국제분쟁 지역에서 효과적인 PKO 활동을 위한 국제사회의 논의 촉진을 위해 우리 정부가 내년 4월 서울에서 개최하는 ‘평화유지 장관회의’에 호주측이 적극적으로 참여해 달라고 요청했다. 양측은 역내 안보 및 경제 이슈에서 이해를 함께 하는 양국이 14일 동아시아정상회의(EAS)에서 국민들의 피부에 와닿는 성과가 도출될 수 있도록 긴밀히 공조하자는 데에도 뜻을 함께 했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr