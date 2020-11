속보[아시아경제 임주형 기자] 서울 회의에 다녀온 대전 50대 회사원이 코로나19 확진 판정을 받은 가운데 회사원의 가족 2명도 11일 확진 판정을 받았다.

대전시에 따르면 대전 447~448 확진자는 전날 확진된 대전 446의 10대 딸과 50대 아내다.

방역 당국은 가족 2명과 직장 동료 13명 등 15명을 밀접 접촉자로 분류해 검사 중이다.

지금까지 가족 2명이 확진됐고, 동료 10명은 음성으로 판명됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr