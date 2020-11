휴대폰 일괄 수거는 ‘기본권’ 침해…광주교육청 전수조사 나서나

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 학생이 학교에 가지고 온 휴대전화를 회수해 하교 시 돌려주는 학칙이 기본권 침해라는 국가인권위원회의 최근 결정과 관련, 일선 학교 전수조사가 필요하다는 목소리가 나왔다.

학벌없는 사회를 위한 시민모임(이하 학사모)은 11일 “일선 학교 일과시간 동안 학생 휴대전화 등 전자기기 소지·사용을 금지하거나 제한하는 행위를 파악하고, 학생 인권이 과도하게 제한되지 않는 범위 내에서 학생생활규정을 즉시 개정해야 한다”고 교육당국에 촉구했다.

학사모는 광주지역 일선 학교의 학생생활규정을 자체 조사한 결과도 발표했다.

학사모는 “A고교 등 상당수 고교는 담임 교사가 학생 휴대전화를 보관한 뒤 하교 시 돌려줬다. B고교는 학생이 휴대전화를 무단 사용하다 적발되면, 1주에서 많게는 한 달 가량 압류했다. 최대 3개월 동안 압류하는 학교도 존재했다”고 강조했다.

그러면서 “이처럼 대다수 학교들은 학생생활규정으로 휴대전화를 일괄적으로 수거하거나 벌칙으로 사용을 통제하고 있다”면서 “이들 학교는 광주학생인권조례 제15조 4항에 따라 교사·학부모·학생의 의견을 수렴해 학생생활규정을 개정하는 등 절차적 정당성 확보했다고 주장하고 있다”고 꼬집었다.

이어 “하지만 학생의 일반적 행동의 자유 및 통신의 자유를 제한하는 경우 휴대전화를 순수 희망자에 한해 수거하거나 ‘교육적 목적 달성을 위한 수업시간’과 휴식시간 및 점심시간에는 사용을 허용하는 등 학생의 기본권 침해를 최소화할 수 있는 방법을 고려하지 않고 있는 것이 현실”이라고 지적했다.

학사모는 교내 모든 일과시간 동안 휴대전화 소지 및 사용을 전면적으로 금지하거나 과도하게 제한하는 행위는 헌법 제37조 제2항에 따른 과잉금지원칙에 위배된다고 주장했다.

이들은 최근 시교육청에 국가인권위원회 결정문을 근거로 광주 초·중·고교의 휴대전화 소지 및 사용에 대한 규정을 재조사하라는 민원을 제기했다.

