칼리파 바레인 총리 84세로 별세…"세계 최장 총리 재임"

[아시아경제 임온유 기자] 걸프 지역 아랍국가 바레인의 칼리파 빈 살만 알칼리파 총리가 별세했다.

11일(현지시간) 바레인 국영 BNA 통신 등에 따르면 칼리파 총리는 미국 내 병원 '메이요 클리닉'에서 84세의 나이로 숨졌다. 칼리파 총리가 병원에서 어떤 치료를 받았는지는 공개되지 않았다.

통신은 칼리파 총리의 시신이 바레인으로 이송된 뒤 친척들만 참석하는 장례식이 진행될 것이라고 전했다. 하마드 이븐 이사 알칼리파 바레인 국왕은 일주일의 애도기간을 발표했다.

AP 통신은 칼리파 총리가 세계에서 총리직 재임 기간이 가장 긴 인물이라고 전했다.

1935년 태어난 그는 재무장관, 마나마 시장, 내각 의장 등을 거쳐 1971년부터 50년 동안 총리를 지냈다.

인구가 약 160만명인 소국 바레인은 국왕에게 권한이 집중된 입헌군주제 국가이고 내각을 이끄는 총리도 국왕에 의해 임명된다.

바레인은 지배층이 이슬람 수니파이지만 일반 국민 중 시아파 비율이 60%를 넘는다.

