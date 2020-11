서울 지하철 전동차 운행 부품서 발생하는 미세먼지 연간 42톤 발생

정지권 서울시의원 “지하철 전동차 운행시 미세먼지 절감 적극 대응해야"... 신기술 적용시 인체에 유해한 구리, 알리미늄, 탄소 등 발생량 87.6% 저감 확인

[아시아경제 박종일 기자] 서울교통공사(사장 김상범)는 지하철 전동차 브레이크 부품과 판타그라프 부품으로 인해 발생하는 미세먼지 발생량을 측정해본 결과 1일 약 43㎏, 연간 약 40t, 최근 3년간 약 120t이 지하철 운행 구간에 떨어지거나 비산한 걸로 확인됐다.

전동차 운행중 발생되는 미세먼지를 저감할 수 있는 신기술로는 브레이크 슈와 라이닝 슈의 마찰을 줄일 수 있는 '0'속도 제어와 PMSM(영구자석 동기전동기) 적용 등이 있다.

이 신기술은 제작중인 신차량에는 적용하고 있으나 현재 운행중인 전동차에는 예산 부족으로 적용을 못하고 있다.

2019년 서울교통공사는 일부 예산을 확보, 6호선 전동차의 판타그래프 습판제 재질개선을 통해 인체 유해물질인 구리, 알루미늄, 탄소 등 발생량을 87.6% 저감하는 효과를 입증했으나 서울시는 예산 부족을 이유로 확대 적용치 않고 있다.

서울시는 막대한 예산을 들여 지하철 터널 및 역사내 미세먼지 절감 사업을 진행중에 있으나 터널내 설치하는 양방향집진기와 승강장에 설치돼 있는 공기청정기는 전동차 부품에서 발생하는 인체 유해물질을 걸러내는 기능은 없는 걸로 알려져 있다.

정지권 의원은 “전동차에서 발생하는 미세먼지는 연간 약 40t으로 이를 제거하지 않으면 철로 바닥 등에 축적돼 전동차 운행간 비산, 지하철을 이용하는 서울시민들 건강에 많은 영향을 끼칠 수 있다”며 “현재 적용 가능한 신기술을 적극 활용, 지하철 미세먼지 최소화에 적극적으로 대응할 것”을 요구했다.

