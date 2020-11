지하철 4호선(창동역~당고개역) 지하화 타당성조사 진행 중

2021년2월까지 타당성 및 지하화 방안 검토완료 될 예정

[아시아경제 박종일 기자] 지하철 4호선(창동역~당고개역) 지하화 타당성조사가 내년 2월까지 마무리될 예정이다.

서울시의회 행정자치위원회 김용석 의원(더불어민주당, 도봉1)이 서울시로부터 받은 자료에 따르면 지하철 4호선(창동역~당고개역) 지하화 타당성 및 지하화 방안 검토가 내년 2월까지 진행된다고 밝혔다.

김용석 의원은 지난 2019년8월 시정질문을 통해 ‘창동-상계 신경제 중심지 조성사업’이 활발하게 진행되고 있으나 지하철 4호선 ‘창동역~당고개역’ 지상구간으로 인해 ‘창동-상계 신경제 중심지’의 계획적인 토지이용 불가와 도시경관 훼손, 심각한 교통체증 등 많은 불편과 민원이 야기되고 있어 지하철 4호선(창동역~당고개역) 지하화 추진을 촉구, 관련 타당성 용역비 2억원을 확보한 바 있다.

지하철 4호선(창동역~당고개역) 지하화 타당성조사 용역은 1억8000만원의 용역비로 지난 4월부터 착수, 지하화 노선 및 진접선 직결방안을 검토 중이며 앞으로 지하화 방안에 대한 비용추정 및 수요예측과 상·하부공간 활용 및 주변지역 도시재생전략 검토가 내년 2월까지 진행된다.

김용석 의원은 “창동역~당고개역 지상구간으로 시민생활 민원이 심했지만 향후 지하화를 통해 부지의 효율성이 제고된다면 장기적인 측면에서의 도봉구 발전이 실현될 것”이라며 “지하철 4호선 지상철 구간이 지하화가 완료될 때까지 서울시와 소통하며 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr