서울시-서초구 또 충돌…"우면동 SH공사 임대주택 반대"

[아시아경제 임온유 기자] 서울시와 서초구가 주택 재산세 감면에 이어 임대주택 공급을 놓고 충돌하고 있다.

11일 서울시와 서초구에 따르면 서초구는 서울시 산하기관인 서울주택도시공사(SH공사)가 신청한 우면동 92-6 한국교육개발원 부지 토지거래 허가를 최근 불허했다.

SH공사는 한국교육개발원 소유의 이 땅을 매입해 노인복지주택 등 임대주택 344가구를 공급할 계획이었다. 해당 부지는 약 80%에 달하는 개발제한구역(그린벨트)으로 지정돼있어 토지 거래를 위해서는 구청의 허가를 받아야 한다.

SH공사는 지난 7월에도 이 부지에 토지거래허가 신청을 했으나 서초구로부터 퇴짜를 맞은 바 있다. 이에 최근 다시 협의를 요청했으나 서초구가 이를 또 거부한 것이다.

서초구는 “공공이 훼손한 그린벨트는 더는 방치하지 말고, 미래세대를 위해 복원해야 한다”고 토지거래 불허가 처분 이유를 밝혔다. 또 4년 전 서울시가 민간에는 임대주택사업을 허락하지 않으면서 SH공사에는 노인복지주택과 임대주택을 허용하는 것에 대해서도 정책 일관성이 없다고 꼬집었다.

이에 서울시는 이날 이례적으로 보도자료를 내고 "SH공사에서 공공성 있는 부지 활용과 서울시 개발제한구역 정책 기조 등을 유지하며 단 한 평의 개발제한구역의 해제나 훼손 없이 사업을 추진하고 있다”고 설명했다.

또 서초구가 신원동에 있는 서초구 소유의 개발제한구역 부지를 현재는 도심 텃밭 등 개발제한구역 지정취지에 맞게 사용하고 있지만, 앞으로 대규모 노인요양시설 건립을 추진해 개발제한구역을 훼손하려 하는 등 “이율배반적 행태를 보이고 있다”고 높은 수위로 비난했다.

그러면서 "일관되지 못한 행정행위에 대해 서초구는 명확한 해명을 해야 하며 일관된 행정행위를 촉구한다"고 했다.

앞서 서초구와 서울시는 주택 재산세 경감을 놓고도 충돌한 바 있다. 조은희 서초구청장이 재난에 준하는 신종 코로나바이러스감염증 상황을 고려해 9억원 이하 1가구 1주택 재산세를 인하하겠다고 하자 서울시는 이 조치가 위법하다며 대법원에 무효를 확인해달라는 소송을 낸 상태다.

