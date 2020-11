이형석 의원 “광주운전면허시험장 신설 예산 20억 확보”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이형석 국회의원(더불어민주당·광주 북구을)은 국회 행정안전위원회 2021년도 예산안심사 전체회의에서 광주운전면허시험장 신설을 추진하기 위한 예산 20억 원이 신규 반영됐다고 11일 밝혔다.

이 의원은 21대 국회 입성과 동시에 전국 16개 광역 시·도 가운데 유일하게 광주광역시만 운전면허시험장이 없어 광주 시민들이 겪고 있는 각종 불편에 대해 지속적으로 문제를 제기했다.

특히 지난달 8일 경찰청 국정감사에서는 광주 시민들이 불필요하게 부담하고 있는 경제적 비용이 연간 260억여 원(추산액)에 달한다는 점을 강조하며 경찰청장의 사업 추진 협조 의지를 이끌어냈다.

이 의원은 “광주운전면허시험장 신설 예산이 행정안전위원회에서는 신규 반영됐지만, 아직 마지막 관문인 국회 예산결산위원회 심사가 남았다”면서 “예산이 최종 확정될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 행정안전위원회에서 의결한 2021년도 행정안전부 예산안에는 5·18민주화운동 관련 사업 예산도 신규 증액됐다.

예산은 ▲5·18민주화운동 기록물 통합 데이터베이스(DB)구축 사업비 15억 원 ▲5·18 스트리트 뮤지엄(Street Museum) 시스템 구축 사업비 10억 원 ▲5·18민주화운동 기념사업지원 2억 원 등이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr