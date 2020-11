[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 김용집 광주광역시의회 의장은 11일 시의회사무처 직원들과 함께 코로나 우울(블루) 극복을 위한 ‘토닥토닥 캠페인’에 동참했다.

‘토닥토닥 캠페인’은 코로나19에 따른 사회적 거리두기의 장기화로 인한 지친 마음을 심리 안정화기법인 ‘나비포용법’ 동작을 응용해 스스로 위로하고 응원하는 자기돌봄 캠페인이다.

이용섭 광주시장의 지명으로 캠페인에 참여한 김 의장은 “공동체의 안전을 위해 방역수칙을 철저히 준수하며 본연의 자리를 담대하게 지켜주고 계시는 150만 광주시민들께 진심으로 감사드린다”며 “끝을 알 수 없는 코로나와의 전쟁에서 승리하는 그날까지 지금까지 잘해오신 스스로를 달래고 위로해가며 조금만 더 힘을 내주시길 부탁드린다”고 말했다.

한편, 김 의장은 다음 캠페인 주자로 구제길 광주아너소사이어티 회장을 지목했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr