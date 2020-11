[아시아경제 김봉주 기자] 축구선수 출신 방송인 안정환의 아내 이혜원이 의미심장한 글을 올려 네티즌들의 추측이 난무하고 있다.

이혜원은 11일 자신의 인스타그램에 문고리를 찍은 사진과 함께 "술만 먹으면 연락이 안 되는 거짓말쟁이. 참 한결같네"라는 글을 올렸다.

이혜원은 글의 주인공이 누군지 정확하게 밝히지 않았지만, 일부 네티즌들은 남편인 안정환을 저격한 것이 아니냐고 추측했다.

많은 관심을 의식한 탓인지 이혜원은 하루도 안 돼 해당 글을 삭제했다.

한편 미스코리아 출신 이혜원은 지난 2001년 안정환과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 지난 8월부터는 아들 리환 군의 학업을 위해 남편과 떨어져 싱가포르에서 지내고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr