임종복 광주 광산소방서장 ‘화재안전대책’ 전통시장 현장 점검

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 임종복 광주 광산소방서장이 ‘화재로부터 안전한 전통시장 만들기’에 발 벗고 나섰다.

11일 광산소방서에 따르면 임 서장은 화재 다발기인 동절기를 앞두고 전통시장 화재안전대책 추진의 일환으로 직접 현장 방문을 실시했다.

이번 방문은 광산구 지역 내 송정매일시장 등 6개 전통시장에 대해 상인들의 자율적인 점포점검을 통한 화재취약요인 사전 제거 및 겨울철 전통시장 화재예방과 시장상인들의 안전의식 고취를 위해 마련됐다.

주요 내용으로는 ▲시장 상인회 등과 협조를 통한 화재안전교육 및 화재예방 컨설팅 추진 ▲점포 내 화재취약요인 제거 및 전기·가스시설 안전사용 당부 ▲시장상인들과 함께하는 안전의식 실천 캠페인 실시 ▲소방공무원과 의용소방대원들이 직접 소화기, 비상소화장치 사용법 등을 시연했다.

임 서장은 “특히 겨울철 전통시장은 온열기구 사용이 늘어나면서 부주의로 인한 화재 위험성이 높다”며 “단 한 건의 대형화재가 발생하지 않도록 전통시장 화재예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr