[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하1층 식품관 푸드에비뉴 수산코너에서 반건 온장고에서 생선을 건조한 상품을 선보이고 있다. 반건 온장고는 저온의 열로 생선을 건조하는 방법으로 생선의 비릿내가 많이 나지 않고 염장도 적당해 짜지 않으며 쫄짓한 식감과 고소한 지방의 풍미를 즐길 수 있다

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr