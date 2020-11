광주시, 대한민국인터넷소통대상 ‘지역관광부문’ 대상 수상

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 11일 서울에서 열린 ‘제13회 대한민국인터넷소통대상’ 행사에서 지역관광부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

한국인터넷소통협회가 주관하고 과학기술정보통신부, 방송통신위원회 등이 후원하는 대한민국 인터넷소통대상은 인터넷소통지수, 콘텐츠경쟁력지수, 전문가 평가, 운영성 평가 등을 통해 고객과의 소통에 탁월한 성과를 보인 기업 또는 공공기관을 선정해 시상하고 있다.

선정은 공공기관과 기업을 대상으로 서베이 방식으로 고객 직접참여 평가와 빅데이터 방식에 의거 고객반응도, 고객활용도 등 정량적 평가 등을 실시해 고객과 원활한 소통에 탁월한 성과를 보인 기업 또는 공공기관으로 하게 된다.

광주시는 관광블로그 ‘오매광주’ 콘텐츠 중 ▲추천코스 ▲맛집/카페 ▲축제/체험 등에 대한 생생한 현장정보를 제공해 광주여행의 안내자 역할을 했다는 평가를 받았다.

더불어 관광캐릭터 ‘오매나’를 활용한 귀엽고 친숙한 정보들을 매주 15개씩 업로드해 이용객의 꾸준한 방문을 유도하고 시기적절한 이벤트, 바이럴 영상 등 브랜드 특성을 반영한 차별화된 콘텐츠를 선보였다.

특히 올해는 코로나19로 인해 여행이 어려워진 상황 속에서 ‘오매나가 소개하는 광주 언택트 여행지 7선’ 등 비대면으로 즐길 수 있는 콘텐츠를 적극적으로 소개해 안방에서 즐기는 광주 소개로 호평을 얻었다.

또 전 국민을 대상으로 개최한 공모전에서 개발된 ‘오매나’를 통해 소셜네트워크서비스(SNS) 홍보 뿐 아니라 다양한 굿즈 개발까지 이어지는 다양한 소통을 시도하고 외국인 기자단 운영으로 내·외국인에게 광주시를 알리는 성과를 거뒀다.

이와 관련, 광주시는 지난해에도 인터넷소통대상 지역관광부문 대상을 수상한 바 있다.

김준영 시 문화관광체육실장은 “수요자 중심의 차별화된 콘텐츠로 여행자와 소통하고자 노력했던 열정을 2년 연속 수상이라는 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 다양한 비대면 콘텐츠를 개발해 광주의 매력을 생생하게 전하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr