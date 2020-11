[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 관세청은 11일 노석환 관세청장이 평택직할세관 해상 특송장을 방문해 현장에서 이뤄지는 특송화물의 위험관리와 통관지원 상황을 점검했다고 밝혔다. 현장점검은 해외직구 성수기인 중국 광군제(11월 11일) 등 연말특수 기간에 해상특송을 통한 해외직구 물품이 평택항으로 집중 반입될 것을 염두에 두고 이뤄졌다. 노 청장(뒷줄 오른쪽 첫 번째)이 현장감시 인력의 반입물품 모니터링 활동을 참관하고 있다. 관세청 제공

