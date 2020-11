최선국 전남도의원, 전남 대기오염 경보시스템 신뢰 못 해…개선방안 촉구

현행 전남 전체 2권역으로만 발령, 수치 하향 평준화 우려 및 지역 특성 반영 못 해





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남의 대기오염 경보시스템이 현재 2권역으로만 발령해 수치 하향 평준화 우려와 지역 특성을 반영하지 못하고 있다는 지적이 전남도 행정사무 감사에서 제기됐다.

최선국 전남도의회 보건복지환경위원회 의원은 지난 9일 열린 보건환경연구원 행정사무 감사에서 전남 대기오염 경보시스템의 문제점을 지적하고 개선방안 마련을 촉구했다고 11일 밝혔다.

최선국 의원은 “현재 보건환경연구원이 운영 중인 도내의 대기 오염측정망은 38개소이고 미세먼지나 오존 주의보 등 알림시스템의 경보발령은 동부권과 서부권 단 두 권역으로만 나눠 발령 중이다”면서 “이는 지극히 행정 편의적인 발상”이라고 지적했다.

이어 “다른 지자체들은 전남보다 측정망이 적지만 권역을 촘촘히 세분화해 미세먼지 경보 알림을 발령하고 있는 상황”이라며 “경보권역이 넓어지면 측정값이 하향 평균화될 수밖에 없어 오염원이 밀집된 여수, 순천, 광양만권의 경우 수치 신뢰성에 문제가 될 수밖에 없다”고 강조했다.

이에 “경보시스템 발령 권역을 전남의 지형과 산업분포에 따라 세분된 전남형 경보시스템 도입을 통해 더욱 신뢰성 있는 경보가 도민에게 제공되도록 해야 한다”고 적극 주문했다.

이와 관련 보건환경연구원은 “다양한 데이터를 분석해 신뢰성 있는 경보체계를 마련하여 시스템을 개선하도록 하겠다”고 답변했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr