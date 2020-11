호남대, 광주글로벌모터스 취업반 수료

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 4차 산업혁명 혁신선도대학사업단은 11일 8호관 강의실에서 ‘광주글로벌모터스 취업반’수료식을 가졌다고 밝혔다.

취업반에 참여한 미래자동차·전기·전자공학과 3, 4학년 학생 20여 명은 지난 9월 28일부터 자동차 생산에 필요한 자동차 구조, 전장, 생산기술, PLC에 관한 이론, 실습 등 교육과정을 충실하게 이수했을 뿐만 아니라 AI 및 NCS 면접에 대비한 취업컨설팅에도 적극 참여했다.

수료증을 받은 김예림(미래자동차공학부 4학년)씨는 “졸업이 다가올수록 취업에 대한 걱정이 많았는데, 이번 ‘광주형 일자리 글로벌모터스’ 교육과정에 참여해 자신감을 갖게 됐다”며 “조만간 있을 채용 때 좋은 결과가 있었으면 좋겠다”고 말했다.

정대원 사업단장은 “광주글로벌모터스 취업반 운영은 광주글로벌모터스 및 빛그린산단 입주기업에서 요구하는 맞춤형 인재를 양성함으로써 기업에게는 우수한 인재를 공급하고, 재학생들의 취업 능력을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

광주형 일자리 모델인 광주글로벌모터스(GGM)의 완성차 조립공장은 지난해 12월 빛그린산단에 착공, 내년 9월부터 광주산 SUV 생산을 시작할 예정이다. 이에 따라 공장 가동에 필요한 인력 채용에 속도를 내고 있으며, 올해 말 대규모 인력을 채용할 예정으로 알려졌다.

