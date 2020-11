전남소방, 상황관리 우수사례 연찬대회 ‘우수상’

‘경량칸막이를 이용 인명피해 최소화’ 발표 행정안전부장관 표창



[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 소방청 119종합상황실에서 주관한 소방상황관리 우수사례 연찬대회에서 우수상(행정안전부장관 표창)을 수상했다고 10일 밝혔다.

‘소방상황관리 우수사례 연찬대회’는 재난 발생 시 신속하고 체계적인 상황대응을 통해 국민의 생명과 재산보호에 공헌한 우수 상황관리 사례를 발굴해 성과를 공유하고자 개최됐다.

지난달 19개 시·도 28점의 소방상황관리 우수사례 중 1차 서면 심사를 통과한 9개 시·도 9점이 이날 본선에 참가해 전문심사위원과 현장평가단으로 구성된 현장발표심사를 통해 최종 순위가 결정됐다.

우수상황관리 발표자로 나선 이효정 소방교는 지난 9월 23일 전남 광양 한 고층아파트 계단에서 화재가 발생하자 발코니에 설치된 경량칸막이로 대피를 유도하여 인명피해를 막았다.

전남소방은 ‘경량칸막이를 이용 인명피해 최소화 우수사례’를 발표해 119신고 대응의 침착성 등 상황관리 적합성과 발표수준 논리의 일관성에서 높은 평가를 받아 우수상(행정안전부장관 표창)을 수상했다.

마재윤 전남소방본부장은 “119상황요원 업무 역량에 따라 인명 및 재산피해는 달라질 수 있다”며 “앞으로 지속적인 우수사례 공유를 통해 119상황 대응 대원의 능력을 높여 도민생활 안전에 도움이 되도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

