HMM은 드라이 컨테이너박스 4만3000대, 리퍼 컨테이너박스 1200대를 2290억원 규모로 신규 투자한다고 11일 공시했다. 투자금액은 자기자본대비 14.39%에 달한다. 투자 목적은 내년 상반기 필요 컨테이너 기기를 확보하기 위함이다.

