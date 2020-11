[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 2명 추가 발생했다.

11일 대전시에 따르면 이날 대전에선 중구에 거주하는 10대 1명(대전 447번)과 50대 1명(대전 448번)이 무증상으로 코로나19 확진 판정을 받았다.

이들은 모두 대전 446번 확진자와 접촉한 이력이 있는 것으로 확인된다.

이들 확진자를 포함해 대전지역 코로나19 확진자 수는 총 448명으로 늘었다. 이중 해외입국자는 36명으로 집계된다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr