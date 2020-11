[아시아경제 이민지 기자] 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 42,800 전일대비 1,100 등락률 -2.51% 거래량 289,132 전일가 43,900 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 와이지엔터테인먼트, 이시간 주가 -2.9%.... 최근 5일 기관 90만 5872주 순매도추락하는 엔터 빅3…빅히트發 히트는 일장춘몽?코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이 close 는 3분기 영업이익으로 32억원을 기록해 흑자전환했다고 11일 공시했다. 매출액은 668억원으로 같은기간 8.5% 증가했고 순이익은 흑자전환한 16억원을 기록했다.

