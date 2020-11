한샘, 음식물 처리기 '오큐' 한샘디자인파크 등 오프라인 매장 판매

회전날로 음식물 분쇄, 수거해 버릴 필요 없어 간편

[아시아경제 김종화 기자]종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘이 자사 음식물 처리기 '오큐(O' Cue)'를 한샘디자인파크 등 오프라인 매장에서 선보인다고 11일 밝혔다.

한샘은 지난 9월 홈쇼핑 방송에서 음식물 처리기 신제품 오큐를 처음 선보였다. 방송 이후 소비자들의 관심이 높아 이달부터 한샘디자인파크, 한샘키친&바스, 한샘리하우스 등 오프라인 매장에서도 판매를 시작한다. 현재 전국 40여개 매장에서 전시된 제품을 만나볼 수 있다.

오큐는 부엌 싱크볼과 연결해 사용하는 제품으로 음식물 쓰레기를 봉투에 담아 배출하는 번거로움을 줄일 수 있다. 잔여 음식물을 3중 회전날로 분쇄하는 '디스포저(Disposer)' 방식에 내구성이 높고 고속 회전에 적합한 'BLDC((Brushless Direct Current motor)' 모터를 사용했다. 효율성 높은 모터를 적용해 하루 전력 사용량은 60원 수준이다.

분쇄된 음식물은 미생물통으로 이동해 약 하루간 분해 과정을 거친다. 미생물 분해 후 액상 배출되는 방식으로 별도로 잔여물을 처리할 필요가 없다. 배수관 트랩(trap)은 S자 형태로 만들어 악취와 역류를 막는다. 안전을 위해 잠금 장치인 '차일드락(Child lock)' 기능이 있어 아이가 있는 집도 안심하고 사용할 수 있다.

48개월 렌탈 기준 월 2만9900원, 우리카드와 롯데카드 등 제휴카드 사용시 월 1만6900원에 구매할 수 있다. 일시불로 128만 7000원에 구매할 수 있다. 구매 고객에게는 렌탈기간 동안 피톤치드 향균, 미생물 점검 및 교체 서비스 1회, 미생물 2회분을 추가 증정한다. 또 에어컨, 세탁기, 매트리스 중 1개를 대상으로 한샘 홈케어 서비스를 무료로 제공한다.

한샘 관계자는 "음식물 처리기는 주방의 악취나 해충발생 등을 방지하고 음식물 쓰레기 처리의 수고를 덜 수 있어서 최근 건조기, 공기청정기처럼 필수 위생 가전제품으로 주목받고 있다"면서 "구매 고객에게 제휴카드 할인 및 홈케어 서비스를 무상으로 제공하니 많은 관심 바란다"고 말했다.

