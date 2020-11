넷마블, 3Q 해외매출 역대 최고…연매출 2조 달성 눈앞(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 넷마블이 3분기 해외매출이 분기 기준 역대 최고 기록을 이어가면서, 연매출 2조원을 바라보고 있다.

3분기 해외매출 분기기준 역대 최고

넷마블이 3분기 매출 6423억원, 영업이익 874억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

매출과 영업이익이 전년 대비 각각 3.6% 증가했다.

3분기 매출 중에서 해외매출은 4787억원으로 75%를 차지했다. 해외매출은 2분기 연속 분기 기준 역대 최고 기록을 이어갔다.

올해 3월 북미와 일본 등 주요 글로벌 시장에서 출시한 '일곱 개의 대죄:그랜드 크로스'를 필두로 '마블 콘테스트 오브 챔피언스'와 '리니지2 레볼루션', '블레이드&소울 레볼루션', '쿠키잼' 등의 게임들이 꾸준히 인기를 끌고 있다.

연 매출 2조 돌파할 듯

넷마블의 올해 3분기까지 누적 매출은 1조 8609억원, 영업이익 1895억원으로 집계됐다. 넷마블은 올해 연매출 2조원 달성이 가능할 것으로 보인다.

특히 4분기의 경우 전날 전세계 172개국에 선보인 'A3:스틸얼라이브'와 오는 18일 출시 예정인 '세븐나이츠2' 그리고 신작 '마블 렐름 오브 챔피언스' 등이 글로벌 시장에서 의미있는 성과를 거둘 것으로 회사측은 기대하고 있다.

권영식 넷마블 대표는 "4분기는 자체 지식재산권(IP)인 '세븐나이츠2'와 자회사 카밤의 '마블 렐름 오브 챔피언스' 등을 통해 긍정적인 기대감을 가지고 있다"며 "내년은 '제2의 나라', '세븐나이츠 레볼루션','마블 퓨처 레볼루션' 등 신규 기대작들이 다수 포진한 만큼 글로벌 게임 경쟁력을 더욱 강화할 수 있는 시기가 될 것으로 생각한다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr