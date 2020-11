버디프렌즈, ‘자연도 지키고, 힐링도 선사하는’ 제주도 한 달 살기 프로모션 진행

[컬처&라이프부 김희영 기자] 제주의 대표 생태 문화 캐릭터 버디프렌즈가 제주도 한 달 살기 프로모션을 진행한다.

버디프렌즈는 제주도 지역의 문화 자원에서 탄생한 생태문화 콘텐츠로, 멸종 위기종을 포함해 제주를 대표하는 새를 모티브로 태어난 캐릭터다. 이번 프로모션은 인문, 자연, 디자인, 예술문화 등 참가자들만의 신선한 콘텐츠 제작과 연계하여 제주도의 아름다운 자연과 환경을 지키고 더 나아가 다양한 생물과의 공존을 강조하고 알릴 예정이다.

프로모션에 선정된 참가자들은 제주도에서 한 달 간 살며 버디프렌즈의 각 캐릭터 미션을 자유롭게 달성하고, 제주 만의 여유와 자연을 마음껏 즐기면 된다.

버디프렌즈에서는 각 캐릭터별 총 5팀(5명~10명)의 지원자를 선정해 제주 한 달 살기를 위한 숙소와 렌터카, 항공권을 전액 제공한다. 1인 기준으로 혜택을 지원하지만 2인까지 하나의 팀으로 지원하는 것도 가능하다.

지원 자격은 20세 이상 40세 이하의 남녀가 지원 가능하며 운전면허가 없어도, 캐릭터별 중복 지원도 모두 가능하다. 모집 기간은 오는 20일까지이며, 한 달 살기 기간은 11월23일부터 12월21일까지다.

이번 프로모션을 기획한 버디프렌즈 마케팅 담당자는 “제주도 한 달 살기를 하며 다양한 제주의 자연 환경과 아름다움, 사람들의 이기심으로 훼손되는 제주 생물들의 현실을 함께 알리고 만들어가기 위한 서포터즈인 ‘버디프렌즈 서포터즈’에 많은 참여 바란다”고 밝혔다.

김희영 기자(라이킷팀) hoo04430@asiae.co.kr