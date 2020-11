'특혜대출 알선' 전직 금융감독원 간부 항소심서도 유죄

[아시아경제 조성필 기자] 금융기관 대출을 알선하고, 그 대가로 수수료를 받아 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 전직 금융감독원 간부가 항소심에서도 유죄를 선고받았다.

서울중앙지법 형사항소5-1부(부장판사 최병률)는 11일 특정경제범죄가중처벌법상 수재 등 혐의로 기소된 금융감독원 윤모 전 국장의 항소심에서 1심과 같은 징역 2년2개월에 집행유예 4년을 선고했다. 벌금 6000만원과 추징금 3000만원도 유지했다. 재판부는 "피고인의 지위나 금융에 대한 국민의 관심을 고려할 때 1심의 형량이 무거워 보이지 않는다"고 밝혔다.

윤 전 국장은 특혜 대출을 알선해주거나 은행 제재 수위를 낮춰주는 대가로 금융기관 임직원 등에게 모두 3000만원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그는 이 사건과 별개로 옵티머스자산운용의 금융권 로비 의혹에도 연루돼 검찰 수사를 받고 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr