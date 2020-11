어설픈 '할리우드 액션'에 덜미…고의사고로 합의금 뜯어낸 20대

음주 차량에 뛰어들어 '신고하겠다' 협박

버스서 일부러 넘어지고…치료비·합의금 요구

눈에 띄는 어설픈 행동에 고의사고 직감

3개월간 수차례 범행…800만원 가로채

[아시아경제 김봉주 기자] 음주 운전자를 따라가 일부러 사고를 내거나 시내버스 안에서 넘어지는 수법 등으로 수백만원을 뜯은 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

이 남성은 피해자가 돈 요구를 거절하자 직접 경찰에 신고했다가 블랙박스에 '어설픈 할리우드 액션'으로 일부러 넘어지는 장면이 확인돼 덜미가 잡혔다.

11일 부산경찰청은 보험사기방지 특별법 위반과 공갈 혐의로 20대 A씨를 구속 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 최근 한밤에 부산 해운대구 한 유흥업소 지하주차장 입구에서 술을 마신 손님이 운전하는 차량에 뛰어들어 고의 사고를 낸 뒤 음주운전 신고를 하겠다며 협박해 80만원을 뜯는 등 이러한 수법으로 3차례에 걸쳐 350만원을 가로챈 혐의를 받는다.

A씨는 또 시내버스 종점 부근에서 버스에 승차한 뒤 지폐로 요금을 내고 거스름돈을 천천히 챙기다가 버스가 출발하면 일부러 바닥에 넘어지는 방법으로 합의금과 치료비 명목으로 버스공제조합으로부터 4차례 450만원을 뜯은 혐의도 있다.

A씨가 이 같은 수법으로 지난 3개월간 가로챈 돈은 약 800만원으로 확인됐다.

A씨 범행은 유흥업소에서 술을 마시고 나온 손님이 운전하는 차량에 고의로 부딪힌 뒤 현금 500만원을 요구해 거절당하자 직접 경찰에 신고하면서 들통났다.

경찰이 사고 장면이 녹화된 블랙박스 영상을 확인해 보니 A씨는 주차정산소 인근에서 미리 대기하고 있다가 차량이 나오는 순간 뛰어들었다.

경찰은 A씨가 차량에 부딪히거나 버스에서 넘어지는 과정에서 과도하고 어설픈 행동이 눈에 띄어 보험사기나 고의사고를 직감했다.

이에 본격적으로 수사에 착수한 경찰은 A씨 은행 계좌에서 출처가 의심스러운 이체 7건도 확인해 여죄를 밝혀냈다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr