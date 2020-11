직장·지하철역·학교 '일상 곳곳'서 조용한 전파 확산

[아시아경제 서소정 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 직장·지하철역·학교 등 일상 곳곳에서 확진자가 추가로 발생하고 있다. 일상생활 전반에서 소규모 감염 형태의 '조용한 전파'가 이뤄지면서 방역당국이 긴장하고 있다.

11일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 이날 낮 12시 기준 서울 강서구 보험사 관련 격리 중 7명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자가 총 43명으로 늘었다.

서울 강남구 역삼역 관련 지난 8일 이후 격리 중 3명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 총 17명이다. 역사 직원 3명과 직원의 가족 및 지인 14명이 확진판정을 받았다.

성동구 노인요양시설에서는 14명이 무더기로 양성 판정을 받으면서 누적 확진자가 23명으로 늘었다. 이와 관련 곽진 방대본 환자관리팀장은 "요양보호사가 처음 확진된 이후 추가 전파자들을 확인하는 상황"이라며 "지난 6일 해당 시설의 코호트 격리(동일집단 격리)가 이뤄졌다"고 말했다.

용산구의 한 국방부 직할부대인 국군복지단에서도 이날까지 7명의 확진자가 나왔다.

경기 군포시 의료기관·안양시 요양시설 관련 격리 중 2명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 총 133명으로 늘었으며, 경기 포천시 추산초등학교 관련 격리 중 4명이 추가 확진돼 누적 확진자는 총 20명이 됐다.

또 강원 원주시 의료기기 판매업 관련 격리 중 6명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 총 23명이다.

충남 천안 콜센터와 관련해 지난 8일 이후 접촉자 조사 중 9명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 총 41명이다.

경남 사천시 부부 관련 관련 경로당과 경로당 외 추가 전파를 통해 3명이 추가로 양성 판정을 받아 누적 확진자가 14명으로 늘었다.

이날 손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 정례 브리핑에서 "오늘 0시 기준으로 지난 1주간 국내 하루 평균 환자는 하루 99.7명으로 100명에 육박한다"면서 "현재와 같은 증가 추세가 계속된다면 거리두기 단계 조정기준도 2∼3주내에 충족할 가능성이 커진다"고 말했다.

손 반장은 "겨울철이 되면서 실내활동이 증가하고 있고 각종 약속, 모임이 증가하는 가운데 환자 발생도 꾸준히 증가하고 있어 생활 속 방역관리에 더 노력이 필요한 시점"이라고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr