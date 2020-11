알짜 부동산의 선택 기준은 “입지”… 도심 한복판 상가, 오피스텔 연내 공급 러시

- 도심에 위치한 상가, 오피스텔 유동인구 풍부하고 임대수익에도 유리해

- 대구 ‘동성로 SK리더스뷰 애비뉴’ 부산 ‘포디움’ 등 분양 행렬



도심에 위치한 알짜 상가와 오피스텔이 분양에 나서 투자자들의 관심이 쏠리고 있다. 이들 상가는 도심과 역세권에 위치해 유동인구가 풍부하고, 상층부에 대규모 오피스나 아파트ㆍ오피스텔 등이 조성돼 고정 수요를 확보할 수 있다는 장점도 있다. 도심에 위치한 오피스텔은 사통팔달 형성된 교통망과 직주근접에 유리해 수요도 꾸준하다.

이에 따라, 도심에 위치한 알짜 상품을 잘 고르면 안정적인 수익을 올릴 수 있다는 것이 업계의 평가다. 여기에 풍부한 유동인구로 인해 우량점포를 유치하기도 쉽다. 우량점포 유치는 상권을 더욱 견고하게 만들어, 안정적인 임대수익은 물론 향후 자산 가치 상승효과도 기대해 볼 수 있다.

올 연말까지 대표적인 중심 상권인 서울 강남ㆍ왕십리ㆍ대구 동성로ㆍ부산 해운대 일대에서 상가와 오피스텔 공급이 러시를 이루고 있다.

리얼투데이 관계자는 “도심에 위치한 핵심 상가의 경우, 불황에도 꾸준한 유동인구의 유입이 이뤄져 임대수익률이 높게 나타난다”며 “최근 수익형 부동산으로 유동자금이 몰리는 가운데, 도심에 공급되는 상가와 오피스텔은 상권이 보장되고 안정적인 배후 수요가 있어 선호도가 높은 편”이라고 전했다.

서울 강남역 일대에서는 LT삼보가 ‘솔라티움시티 강남’을 공급한다. 서초구 서초동 1327-34번지 일원에 위치한 ‘솔라티움시티 강남’은 강남역 상권에 속해 있어 유동인구가 풍부하다.

이어 서울 강남구 역삼동 653-4번지 일원에서는 지엘스포월드PFV가 '원에디션 강남'을 12월 분양할 예정이다. 하이엔드 주거복합단지인 ‘원에디션 강남’은 도시형생활주택과 오피스텔, 운동시설이 함께 분양될 예정이다. 특히 상가는 산책하며 즐길 수 있는 가든형 몰로 조성된다. 파인 캐주얼 다이닝, 바&펍, 카페 등의 MD 유치를 계획 중이며 고급 MD와 조화를 이룬 미러폰드(인공 연못과 반사형 벽면을 조화한 조경 요소)도 배치된다.

또, 요진건설산업은 이달 서울시 성동구 도선동 2번지 외 4필지에 들어서는 ‘왕십리역 요진 와이하우스’ 오피스텔을 분양할 예정이다. 지하 1층~지상 19층, 전용면적 23~29㎡, 112실 규모로 소형 복층 오피스텔로 조성된다. 지하철 2ㆍ5호선과 분당선ㆍ경의중앙선ㆍITX청춘선ㆍ동북선(예정)이 만나는 왕십리역이 가까이 위치하며 생활 편의시설이 집중돼 있어 이용이 편리하다. 성수대교, 강변북로, 내부순환로, 동부간선로 등 도로망을 이용해 서울 곳곳으로 이동이 수월하며 도심권역과 강남권역, 성수동 IT밸리 배후수요까지 흡수할 수 있는 우수한 교통 여건을 갖췄다.

대구 최대 상권 동성로에서는 SK건설 시공의 ‘동성로 SK리더스뷰 애비뉴’가 이달 분양할 예정이다. ‘동성로 SK리더스뷰’ 단지내 상가로 연면적 약 1만6,076㎡(약 4,863평) 규모로 조성된다. 대구 최대 번화가인 동성로에 자리잡고 있으며, 대구시청, 중구청, 경북대학교병원, 경북대학교 의과대학, 대구시립중앙도서관 등 관공서와 대형 병원이 가까이 있다. 또 대구 도시철도 1호선 중앙로역, 2호선 경대병원역, 1ㆍ2호선 환승역 반월당역을 걸어서 이용할 수 있으며 대구역과 KTX 동대구역도 가깝다. 이 때문에 고정 배후 수요 외에도 풍부한 유동 인구까지 흡수할 수 있을 것으로 전망된다.

부산의 중심 상권 중 하나인 부산 해운대에서는 엘시티PFV가 엘시티의 단지내 상가 ‘포디움’을 12월 분양할 예정이다. 부산시 해운대구 중동 1829 일원에 공급되는 ‘포디움’는 지상 1~3층, 총 250실로 구성되며 연면적 7만643㎡ 규모로 조성된다. 이 상가는 개별 분양 방침에 따라 250실로 쪼개져 일반에 공급될 예정인 것으로 알려졌다. 부산 최고층ㆍ최고가 주상복합 건물이라는 상징성에다 상당한 집객력을 갖춘 시설인 만큼 분양가 역시 부산 지역 역대 최고가로 책정될 것으로 전망된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr