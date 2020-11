“소통행정 빛났다” … 창원시 올해의 SNS 대상 2관왕

[아시아경제 영남취재본부 민도식 기자] 경남 창원시가 대한민국 SNS 대상에 이어 대한민국 인터넷 소통대상까지 받아 SNS 소통 능력과 우수성을 검증받았다.

창원시는 11일 서울 프레스센터에서 열린 ‘제13회 대한민국 인터넷 소통대상’ 시상식에서 기초자치단체 부문 대상을 받았다고 밝혔다.

㈔한국인터넷소통협회가 주최하고 과학기술정보통신부와 방송통신위원회에서 후원하는 대한민국 인터넷소통대상은 SNS 등 디지털 소통 마케팅 도구를 활용해 고객, 국민과 활발히 소통한 기업, 공공기관 등 분야별 시상을 하고 있다.

창원시는 코로나19 재난 상황 속에서 확진자 발생 현황과 동선을 SNS로 발 빠르게 알리는 등 시민과 소통하고 행정의 신뢰도를 높여 100대 공공기관 평균 종합점수보다 높은 83.27점을 획득해 수상의 영광을 안았다.

실제로 창원시 인스타그램 팔로워 수는 지난해 대비 3배 이상 증가하는 성장세를 보였다. 또 허 시장이 직접 일타 강사로 나서 코로나19 지원 정책도 소개하며 시 핵심 사업에 대한 이해도를 높이고자 유명 TV 프로그램의 캐릭터로 변신하는 등 다양한 방식의 소통을 시도하기도 했다.

소통의 패러다임을 다양화하기 위해 허 시장의 허심탄회를 제작해 시민들이 가장 궁금해하는 이야기와 실생활에 도움이 되는 이야기를 영상 콘텐츠로 제작해 선보이는 등 소통 패러다임을 보다 다양화했다.

허성무 시장은 “사람 중심 새로운 창원을 만들기 위한 첫걸음에는 시민과의 소통이 필요하다”며 “앞으로도 다양한 소셜 미디어 채널로 시민과 더 활발히 소통하고, 시정을 알리기 위해 노력하겠다”고 말했다.

