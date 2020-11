박성현 총장, 광주·전남지역대학교 총장협의회 회장 ‘선출’

“산·학·연·관이 함께해 지역발전 일자리 모델을 만들어나가겠다”

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 지난 10일 오후 6시 광주 금수장관광호텔에서 광주·전남 21개 대학이 참여하는 ‘2020년 제2차 광주·전남지역대학교 총장협의회’를 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 회의를 주관한 목포해양대학교 박성현 총장은 광주·전남 21개 대학(4년제 대학)으로 구성된 광주·전남지역대학교 총장협의회(이하 총장협의회)에서 회장으로 선출됐다.

이번 협의회는 코로나19 영향으로 많은 대학과 지역사회가 어려움을 겪는 현실을 서로 공감해 지역사회와 함께 상생하며 협력을 이끌어가는 대학으로서의 책무를 다하고자 공감대를 형성했다.

새로 선출된 박성현 협의회 회장은 “지역 대학 간 교류협력을 강화해 각 대학의 장점을 살리고, 상호 융합해 시너지효과를 발휘할 수 있는 협력의 장을 이루어나갈 것이다”며 “지역산업 및 일자리 창출을 위한 지역 내 특성화된 기업을 지역대학이 육성하고 선도하면서 지방정부가 지원을 강화해나가는 산·학·연·관이 함께하는 지역발전 일자리 모델을 만들어나가겠다”고 포부를 밝혔다.

특히 “학령인구가 줄어가는 시점에 오는 2021년도 시행될 교육부 3주기 대학기본역량진단 평가를 대비해, 대학 간 상대평가를 통한 치열한 생존경쟁이 아닌, 국가발전과 지역대학의 상생을 위한 교류협력 강화를 통해 지역사회 중심대학으로서의 책무와 인재배출을 담당해나가는 역할을 다할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

