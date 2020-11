국내 개발 당뇨치료제, 비만·심장질환에도 쓴다

제2형 당뇨치료 SGLT-2 억제제, 美ㆍ유럽서 적응증 늘려

대웅제약 개발 이나보글리플로진, 국내 임상승인 잇따라

[아시아경제 최대열 기자] 국내에서 당뇨병 치료제로 개발중인 SGLT-2 억제제가 비만이나 심장ㆍ신장 질환에도 쓰일지 관심이 모인다. SGLT-2 억제제는 국내에서도 당뇨병 치료에 널리 쓰이고 있는데, 아직 국내 제약사가 개발한 치료제는 없다. 미국ㆍ유럽 등 해외에선 최근 들어 당뇨병 외 심혈관계 질환이나 신장질환 등 적응증을 넓혀가고 있다.

11일 관련업계에 따르면 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 94,400 전일대비 600 등락률 -0.63% 거래량 63,103 전일가 95,000 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 5년간의 보툴리눔 톡신 전쟁, 일주일 후 마침표 찍나대웅제약, 인적자원개발 우수기관 인증 획득대웅제약, 안전보건경영시스템 인증 'KOSHA-MS' 획득 close 이 개발중인 SGLT-2 억제제 후보약물 '이나보글리플로진'에 대한 각종 임상시험이 잇따라 승인됐다. 앞서 지난 9월 식품의약품안전처로부터 단독요법ㆍ메트포르민 병용요법에 대한 임상 3상을 동시에 승인받아 현재 전국 대형병원 30여곳에서 임상을 진행중인 가운데 지난달에는 국내에서 처음으로 신속심사대상(패스트트랙) 의약품으로 지정됐다. 최근에는 메트포르민과 DPP-4 억제제의 3제 병용요법에 대해 임상 3상을 승인받았다.

이 치료제가 주목받는 건 만성질환 가운데서도 환자 증가세가 꾸준한 당뇨병을 비롯해 다른 질환에도 효과가 있다는 게 알려졌기 때문이다. 국제당뇨병연맹이 발표한 자료에 따르면 전 세계 인구 가운데 당뇨병을 앓고 있는 이는 4억6300만명이며 2045년이면 7억명 정도로 늘어날 것으로 예상된다.

당뇨병은 혈액 속 포도당, 즉 혈당을 제대로 조절하지 못해 혈당 수치가 일정 수준을 넘게 되는 질환이다. 췌장에서 나오는 인슐린으로 혈당을 조절하는데 이 때 인슐린은 포도당 사용을 돕는 역할을 한다. 당뇨병은 췌장에서 인슐린이 분비되지 않는 제1형 당뇨병과 췌장에서 인슐린은 생산하나 포도당을 효과적으로 쓰지 못해 생기는 제2형 당뇨병으로 나뉜다. 대다수를 차지하는 제2형 당뇨병은 식습관이나 운동부족, 스트레스 등 생활습관이 원인으로 40대 이후에 주로 발생한다. 이 경우 심혈관 질환이나 다른 합병증 위험도 높아 꾸준히 치료를 받고 관리해야 한다.

업계에 따르면 제2형 당뇨병 치료제 시장은 2016년 401억달러(약 45조원)에서 내년이면 576억달러(65조원)로 연 평균 7% 정도 커질 것으로 예상된다. 특히 SGLT-2 억제제의 성장세가 두드러진다. 2017년 약 37억달러(4조 원)에서 연평균 24% 늘어 2022년에는 111억 달러(12조 원)에 이를 것으로 업계에선 내다본다.

SGLT-2는 신장에서 소변이 만들어지는 과정중 혈액에서 빠져나간 당을 다시 재흡수하는 역할을 한다. SGLT-2를 억제하면 포도당이 세뇨관에서 재흡수되는 것을 차단해 포도당을 소변으로 배출한다. 당뇨병 환자는 정상인에 비해 혈액 속에 포도당이 높기 때문에, SGLT-2 억제제의 이러한 포도당 재흡수 억제 작용을 통해 혈당을 조절할 수 있다. SGLT-2 억제제 계열 약물은 당뇨병 치료뿐만 아니라 만성 심부전 및 신부전 치료에도 효과가 있는 것으로 알려져 있다.

국내에 시판 중인 SGLT-2 억제제는 아스트라제네카의 '포시가', 베링거인겔하임의 '자디앙', 아스텔라스의'슈글렛' 등이 있다. 포시가의 경우 국내에서도 널리 쓰이는데 당뇨병 외에 다양하게 적응증을 넓히고 있다. 대규모 임상연구를 거쳐 심혈관계ㆍ신장 질환에 효과가 있는 게 확인됐다. 최근 미국 식품의약국과 유럽연합 집행위원회에서 심부전 적응증이 추가로 승인을 받았고 미국에선 제2형 당뇨병 동반과 무관하게 만성 신장병 환자를 치료하기 위한 혁신치료제로 지정됐다.

국내 SGLT-2 억제제 시장은 연간 1000억원 정도로 추산된다. 아직 국내 제약사가 개발한 약물이 없어 해외 다국적 제약사가 시장을 이끌고 있다. 대웅제약이 개발중인 후보약물에 관심이 높아진 배경이다. 이나보글리플로진은 임상 2상 시험에서 혈당 조절의 주요 지표인 당화혈색소가 기존 SGLT-2 억제제보다 30% 이상 줄어드는 것으로 나타났다. 국제 기준의 당뇨병 조절 목표인 '당화혈색소 7.0% 이하'로 도달한 환자 비율이 최대 61%에 달하고 치료 전 대비 당화혈색소가 0.5% 초과 감소한 환자비율은 최대 72%를 기록했다.

대웅제약 측은 이나보글리플로진에 대해 당뇨병 치료와 함께 비만이나 심장ㆍ신장 등 다양한 적응증을 확대해 계열 내 최고 신약으로 키워낸다는 계획을 갖고 있다. 임상시험을 마치고 허가를 받게 되면 국내 제약사 가운데서는 처음으로 SGLT-2 억제제 계열 당뇨병 신약을 개발한 회사가 된다. 전승호 대웅제약 사장은 "국내 첫 SGLT-2 억제제를 개발해 국내 제약산업의 위상을 높이고 전 세계적으로 당뇨병으로 고통받는 환자에게 우수한 치료제를 하루 빨리 공급할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr