[아시아경제 이민지 기자] KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 171,500 전일대비 3,500 등락률 +2.08% 거래량 110,449 전일가 168,000 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 KCC, 실리콘 부문 물적분할해 'KCC실리콘' 신설KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체케이씨씨, 2분기 영업이익 429억1500만원…전년동기대비 15%↓ close 는 3분기 영업이익으로 164억8700만원을 기록해 전년동기대비 64% 줄었다고 11일 공시했다. 매출액은 85% 늘어난 1조2429억원을 기록했고 순손실은 같은기간 33% 줄어든 1258억원으로 집계됐다.

