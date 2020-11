[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 11일 전국 26곳에서 임직원 700여명이 참여하는 ‘생명나눔! 사랑의 헌혈’ 행사를 가졌다고 밝혔다. 이날 행사는 혈액부족 문제해결과 헌혈문화 확산에 동참하기 위해 마련했다. 한국철도 직원이 발열체크를 마친 후 마스크를 착용한 채 헌혈하고 있다. 한국철도 제공

