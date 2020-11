개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감

코스닥도 낙폭 좁히며 840 부근에서 마감

[아시아경제 이민우 기자] 11일 코스피가 1.3% 넘게 상승하며 마감했다. 개인투자자들이 1조원 넘게 팔아치웠지만 외국인과 기관이 이를 받아내며 지수 견인을 이끈 것으로 보인다.

이날 코스피는 전날보다 1.35%(33.04포인트) 오른 2485.87에 마감했다. 전날보다 0.59% 오른 2459.50으로 출발한 뒤 꾸준히 상승폭을 넓혀갔다.

외국인과 기관의 매수가 강세였다. 각각 8342억원, 4018억원을 순매수한 것이다. 반면 개인은 1조1888억원어치를 팔아치웠다.

대부분의 업종이 올랐다. 은행(4.38%), 증권(4.17%) 업종의 상승세가 두드러졌다. 이어 유통업(3.17%), 금융업(3.10%), 건설업(2.27%), 운수창고(2.25%) 등의 순이었다. 종이·목재(-0.68%), 음식료품(-0.27%), 화학(-0.21%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 20,000 등락률 +7.23% 거래량 2,744,121 전일가 276,500 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승셀트리온, 최근 5일 외국인 8만 556주 순매도... 주가 29만 4500원(+6.51%)서정진 셀트리온 회장 "장기손상 막는 코로나 치료제, 연말 출시" close 의 상승폭이 7.2%로 가장 컸다. 이어 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,571,000 전일대비 42,000 등락률 +2.75% 거래량 41,466 전일가 1,529,000 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발LG생활건강, 시각장애 지원 '항균 점자스티커' 보급 close (2.7%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 61,300 전일대비 1,100 등락률 +1.83% 거래량 25,095,746 전일가 60,200 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 외국인 416만 3658주 순매수… 주가 1.66%순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승현대차! 드디어 일냈다! 엔비디아 고성능 반도체 탑재! close (1.8%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 761,000 전일대비 9,000 등락률 +1.20% 거래량 116,857 전일가 752,000 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락 close (1.2%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 175,500 전일대비 2,000 등락률 +1.15% 거래량 3,954,490 전일가 173,500 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 현대차, 주가 17만 6000원.. 전일대비 1.44%순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승현대차! 드디어 일냈다! 엔비디아 고성능 반도체 탑재! close (1.1%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 500 등락률 +0.58% 거래량 2,509,258 전일가 86,500 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발코스피, 외인·개인 순매수세에 상승마감SK하이닉스, 최근 5일 개인 370만 3561주 순매도... 주가 8만 6700원(+0.81%) close (0.5%) 등의 순이었다. 반면 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 512,000 전일대비 21,000 등락률 -3.94% 거래량 650,091 전일가 533,000 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 외국인 7만 3375주 순매도… 주가 -3.38%순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발 close (-3.9%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 692,000 전일대비 10,000 등락률 -1.42% 거래량 526,940 전일가 702,000 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 디이엔티, 31억원 규모 2차전지 제조장비 공급계약 체결[실전 재테크]변곡점 맞은 2020 연말 증시, 바이든·백신 수혜주는?LG화학, 이시간 주가 +1.42%.... 최근 5일 개인 76만 1967주 순매도 close (-1.4%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 280,000 전일대비 3,000 등락률 -1.06% 거래량 1,177,806 전일가 283,000 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발[특징주]백신 소식에 네이버·카카오 '언택트 대장주' 급락↓ close (-1.0%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 355,500 전일대비 500 등락률 -0.14% 거래량 709,838 전일가 356,000 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승카카오, 최근 5일 개인 27만 3454주 순매도... 주가 35만 6000원(0.0%)外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발 close (-0.1%) 등은 하락했다.

코스닥은 전일보다 0.11%(0.89포인트) 내린 839.90에 장을 마쳤다. 전날보다 0.01% 오른 840.89로 출발한 뒤 개장 직후 829.53까지 떨어지기도 했지만 점차 반등하며 마감했다.

코스피시장과 달리 외국인과 기관이 121억원, 585억원을 순매도했다. 개인은 988억원을 사들였다.

하락한 업종과 상승한 업종이 비슷했다. 유통(2.93%), 운송(2.27%), 방송서비스(1.97%), 통신방송서비스(1.86%) 등은 오른 반면 기술성장기업부(-2.79%), 비금속(-2.22%), 기타서비스(-1.64%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 업종 중 상승한 종목은 6개였다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,200 전일대비 17,000 등락률 +15.15% 거래량 4,375,178 전일가 112,200 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발코스피, 외인·개인 순매수세에 상승마감 close 이 15.1%로 가장 많이 올랐다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 95,000 전일대비 4,700 등락률 +5.20% 거래량 2,602,461 전일가 90,300 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락 close (5.2%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,700 전일대비 3,000 등락률 +2.23% 거래량 105,884 전일가 134,700 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승위기 속 빛난 홈쇼핑…3社 영업익 평균 56% 성장↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일 close (2.2%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 218,900 전일대비 3,900 등락률 +1.81% 거래량 124,708 전일가 215,000 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발휴젤, 3분기 영업익 212억…"해외 시장 ‘승승장구’"휴젤, 리프팅실 기업 ‘제이월드’ 인수…"토탈 메디컬 에스테틱 기업 도약" close (1.8%) 등의 순이었다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 230,800 전일대비 19,700 등락률 -7.86% 거래량 1,716,792 전일가 250,500 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승씨젠, 이시간 주가 -7.19%.... 최근 5일 개인 28만 8021주 순매수外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발 close 은 -7.8% 떨어졌다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 155,000 전일대비 4,800 등락률 -3.00% 거래량 320,996 전일가 159,800 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발코스피, 외인·개인 순매수세에 상승마감 close (-3.0%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 146,300 전일대비 4,100 등락률 -2.73% 거래량 238,760 전일가 150,400 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승 close (-2.7%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 48,350 전일대비 550 등락률 -1.12% 거래량 558,711 전일가 48,900 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승김빠진 IPO에 공모주펀드 자금 '썰물'外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발 close (-1.1%) 등도 내렸다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr