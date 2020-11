옵티머스 투자금 최소 410억밖에 회수 못한다(종합2보)

63개 투자처 실사… 최대 15%

NH “실제 배상액과 연관 적다”

금감원 기준가 조정 협의체 추진

[아시아경제 구은모 기자] 5000억원대의 투자금이 묶인 옵티머스자산운용 펀드에서 회수 가능한 금액이 최소 7%대에 그칠 것이라는 회계 실사 결과가 나왔다.

11일 금융감독원은 삼일회계법인이 지난 7월부터 약 4개월간 펀드 투자자금의 63개 최종 투자처에 대한 실사를 실시한 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다.

삼일회계법인이 제출한 최종 보고서에 따르면 총 46개 펀드 설정금액(5146억원) 중 현재 식별 가능한 최종 투자처는 63개, 3515억원으로 파악됐다. 삼일회계법인은 최종 투자처에 투입된 금액을 제외한 2000억원가량은 횡령이나 돌려막기 등으로 실사가 불가능했다고 설명했다.

실사법인은 투자대상의 회수가능성에 따라 세 등급으로 구분했고, 자산별 예상 회수율을 산출한 결과 예상회수율 추정치는 전체 펀드 규모 대비 최소 7.8%(401억원)에서 최대 15.2%(783억원) 수준으로 집계됐다. 3515억원 중 회수가 의문시되는 C등급이 2927억원(83.3%)으로 대부분을 차지하는 반면 전액 회수가 가능한 A등급(45억원)과 일부 회수가 가능한 B등급(543억원)은 16.7%에 불과하다.

다만 금감원은 회수예상가액에는 현재 소송이 진행 중인 641억원 규모의 PF 사업 관련 2건이 반영되지 않아 소송 결과에 따라 추가 회수 가능성이 있다고 덧붙였다.

투자액이 확인된 3515억원은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 1277억원, 주식 1370억원, 채권 724억원, 기타 145억원으로 구성됐다. 부동산 PF 사업의 경우 부산지역 개발사업 224억원 등 진행 중인 사업에 590억원, 중고차매매단지 159억원 등 미진행 사업에 687억원 투자됐다. 주식은 S사 등 상장기업 지분 투자액 1226억원, D사 등 비상장기업 지분에 144억원 투자한 것으로 조사됐고, 채권은 H산업(234억원) 등 관계 기업 등 대여 500억원과 기타 일반기업에 대한 대여 등에 224억원 투자된 것으로 집계됐다. 이밖에 콘도미니엄 수익권 등에 145억원 투자가 이뤄진 것으로 나타났다.

금감원 관계자는 "부동산 PF 투자건 중에는 본인들이 사기를 당한 건도 꽤 된다"며 "사업이 제대로 진행되는 게 절반에도 못 미치는데 대부분 인허가를 못 받거나 잔금이 미지급되거나 그런 상황"이라고 설명했다.

금감원은 또 이번 실사결과를 반영해 기준가격을 공정하게 조정할 수 있도록 기준가 산정 관련 자율 협의체 구성을 추진한다. 협의체는 관리인, 전 판매사, 사무관리사, 수탁회사, 회계법인 등이 참여해 펀드 자산에 대한 공정가액 평가 방법과 펀드 이관방안을 마련하게 된다. 오는 18일부터 펀드 이관이 완료될 때까지 운영할 예정이다.

금감원 측은 "회계법인 자산실사 결과 사용처가 불분명한 자산 등에 대해서는 현재 진행중인 옵티머스 사기 관련 검찰수사에 적극 협력해 자산 회수가 극대화 될 수 있도록 노력할 것"이라며 "손해액 확정에는 상당기간이 소요될 것으로 전망돼 향후 검사ㆍ수사 결과 등을 감안해 법리검토를 실시하고 분쟁조정 방안을 마련할 예정"이라고 말했다.

이에 대해 NH투자증권은 "삼일회계법인이 발표한 옵티머스펀드 자산 회수율과 관련해 실제 고객들이 받게 될 배상금액과 직접적인 연관성은 크지 않다"고 주장했다. NH투자증권은 "최종 배상금액은 자산 회수율이 아닌 금감원 민원 조정결과 또는 소송을 통해 책임 소재를 가린 뒤 결정된다"면서 "금감원-삼일회계법인의 보수적 실사 결과에 대한 객관성은 인정하되 NH투자증권의 고객자산 회수 태스크포스팀(TF)이 자체 추산한 기준을 적용하면 전체 회수금액은 약 1100억원 이상까지도 가능하고, 회수율은 삼일회계법인 대비 최대 약 9%포인트 이상 높아질 수 있다"고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr