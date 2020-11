文대통령, 정의용·임종석 등 외교안보라인 오찬…"초당적 협력 중요"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 11일 청와대 상춘재에서 정의용·임종석 외교안보특보를 포함한 외교안보 분야 원로 및 특보들과의 오찬 간담회를 가졌다고 청와대가 밝혔다.

이날 오찬에는 정의용·임종석 외교안보특보, 안호영·조윤제 전 주미대사, 장달중·하영선 서울대 명예교수 등이 참석했다. 이번 간담회는 미국 대선 이후 달라지고 있는 환경과 그에 따른 우리 정부의 외교안보 정책 추진 방향에 대해 원로들의 의견을 직접 듣기 위해 마련됐다고 청와대 측은 설명했다.

간담회 참석자들은 한미 간 민주주의와 평화, 다자협력 등 공동의 가치 실현을 위한 협력, 코로나19 극복과 기후위기 대응 등 국제적 현안을 해결하기 위한 공조 확대 방안을 논의했다. 아울러 한반도의 항구적 평화 정착과 비핵화를 달성하기 위한 협력 강화 등에 대해서도 의견을 나눴다.

관련해 문 대통령은 이 같은 정부 정책을 추진해 나가기 위해서는 초당적이고 범국민적인 차원의 협력이 중요하다는 점을 강조했다고 청와대가 밝혔다.

