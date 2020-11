[아시아경제 이민지 기자] CJ프레시웨이 CJ프레시웨이 051500 | 코스닥 증권정보 현재가 18,100 전일대비 550 등락률 +3.13% 거래량 201,219 전일가 17,550 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 척박한 불모지 '식자재 유통'에 쏟은 20년…CJ, 산업화 선도 '3조의 품격'[기업 자금조달] CJ그룹의 영구채 사랑…이번엔 '프레시웨이 베트남'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일 close 는 3분기 영업이익으로 118억원을 기록해 전년동기대비 33% 줄었다고 11일 공시했다. 당기순손실은 42억원으로 적자전환했고 매출액인 15.4% 감소한 6513억원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr