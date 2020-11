법무부, 자가격리 위반 외국인 16명 출국조치

[아시아경제 배경환 기자] 방역당국의 시설·자가 격리조치를 위반한 외국인들에게 추가 출국조치가 이뤄졌다.

11일 법무부는 지난 8월12일 이후 이달 10일까지 격리 장소를 무단 이탈한 외국인 16명에 대해 법 위반사항 조사 및 심사 결정을 마치고 출국조치했다고 밝혔다. 이중 12명에 대해서는 활동범위제한명령 위반에 따른 범칙금도 별도 부과했다.

다만 격리시설 입소 후 비용납부를 거부하며 조기출국을 희망한 경우와 코로나19 재검사 결과 음성으로 확인되자 격리의무가 해제된 것으로 오인한 경우에는 출국명령 또는 범칙금 부과 후 엄중 주의조치했다.

법무부 관계자는 "유럽 등 해외에서 코로나19 확진자가 급속 확산되는 양상이고 국내에서도 해외 유입 확진자가 지속 발생하고 있다"며 "방역당국의 격리 수칙을 철저히 준수해 강제퇴거 등의 불이익을 받지 않도록 주의해달라"고 밝혔다.

한편 모든 입국자에 대해 의무적 격리 및 활동 범위 제한명령 제도가 시행된 4월 후 출국조치된 외국인은 총 61명으로 늘었다. 격리시설에서 무단이탈 하거나 시설입소 거부로 출국조치된 외국인이 22명, 자가격리 위반으로 출국조치된 외국인은 39명이다. 공항 특별입국절차에서 격리에 동의하지 않아 송환된 외국인은 71명이다.

