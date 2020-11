‘국민 체감’ 혁신조달 추진…김정우 조달청장, 대내외 소통 강화

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청이 국민 살갗에 와 닿는 혁신조달 실현과 공공서비스 향상을 위해 대내외 소통을 강화한다.

조달청은 ‘혁신조달 활성화’를 주제로 이달 3회에 걸쳐 토론회를 진행한다고 11일 밝혔다.

토론회는 혁신조달 추진상황 점검과 문제점 및 개선방안 도출에 초점을 두고 11일과 12일 그리고 이달 하순에 각각 진행한다.

토론회 첫 날인 11일에는 조달청 내 전체 국·과장이 모여 자유토론(브레인스토밍) 하면서 혁신조달 활성화 방안을 하는 ‘청내 토론회’가 열렸다.

이어 12일에는 혁신제품 선정기업 등이 참여해 현장의 다양한 목소리를 낼 수 있는 ‘혁신제품 선정기업 토론회’를 진행한다.

마지막 일정은 혁신제품 수요자인 정부부처·지방자치단체·공공기관으로부터 의견을 수렴하는 것으로 구성된다.

앞서 조달청은 혁신조달 활성화를 위해 지난해 ‘혁신시제품’ 지정·구매사업을 도입했다. 이어 올해는 과기정통부, 중기부, 산자부 등이 지정하는 ‘우수연구개발(R&D) 제품’과 신제품(NEP)·신기술(NET)·우수특허 등 ‘기술인정제품’을 혁신제품군에 추가 했다.

또 혁신제품 수의계약 신설과 구매 공무원 면책제도 도입 등 혁신조달 활성화를 위한 제도적 장치를 마련했다.

이를 통해 조달청은 최근 2년간 총 345개의 혁신제품을 지정하는 성과를 거뒀다.

김정우 조달청장은 “조달청은 공공조달의 새로운 체계 구현을 목표로 혁신조달을 최우선 과제로 선정해 추진할 것”이라며 “그간의 혁신조달 추진 경험에 더해 이제는 현장에서 답을 찾기 위해 조달기업과 공공기관의 목소리에 귀를 기울이고 국민이 혁신조달로 공공서비스 개선효과를 체감할 때까지 노력을 계속하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr