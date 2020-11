중견련, '제11차 중견기업 CTO 협의회' 개최

[아시아경제 김철현 기자] 한국중견기업연합회(중견련)는 11일 쉐라톤서울팔래스강남에서 '제11차 중견기업 최고기술책임자(CTO) 협의회'를 개최하고 한국형 기술 문제 해결 플랫폼 'K-테크나비' 활용을 중심으로 중견기업 기술 혁신을 위한 효과적인 오픈이노베이션 전략에 관해 논의했다고 밝혔다.

'오픈이노베이션 전략 중심 중견기업 기술 혁신'을 주제로 진행된 이번 협의회에는 태양금속공업, 켐트로닉스 등 중견기업 CTO 30여 명이 참석해 의견을 나눴다. 중견련은 한국형 기술 문제 해결 플랫폼인 K-테크나비 운영 경과를 공유하고 혁신 사례 확산을 위한 향후 추진 계획을 소개했다. 6개월의 시범 운영 기간을 거쳐 올해 6월 중견련을 전담기관으로 정식 오픈한 K-테크나비에는 11월 현재 정보·통신, 전기·전자 등 20개 분야 기술 전문가 1550여 명이 참여하고 있다.

협의회장인 김종갑 태양금속공업 상무는 "코로나19 위기 상황에서 새로운 성장 전략을 모색하는 많은 중견기업인에게 혁신의 동력으로서 오픈이노베이션의 중요성과 가치를 재확인하는 계기가 되길 바란다"면서, "협의회가 중견기업 기술 혁신을 위한 상생 네트워크의 중심으로 발전할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

박종원 중견련 사업본부장은 "포스트 코로나 시대를 대비해 중견기업의 연구개발 역량을 제고하고, 기술 혁신 애로를 해소할 내실 있는 프로그램을 적극 발굴하겠다"면서, "안정적인 기업 운영을 위해서는 변화한 환경에 걸맞은 법·제도적 환경 조성이 필수적인 만큼 각계와의 소통을 더욱 강화해 실질적인 변화를 이끌어 낼 것"이라고 강조했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr