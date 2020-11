[아시아경제 이민지 기자] SG충방 SG충방 001380 | 코스피 증권정보 현재가 2,270 전일대비 75 등락률 +3.42% 거래량 9,637,819 전일가 2,195 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 그린뉴딜! 비전 발표! 대통령께 직접 보고 한다!SG충방, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.45%SG충방, 주가 1770원.. 전일대비 -1.67% close 은 현저한 시황변동에 관한 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 중요한 공시사항이 없다고 11일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr