[아시아경제 금보령 기자] 파커스 파커스 065690 | 코스닥 증권정보 현재가 3,005 전일대비 40 등락률 -1.31% 거래량 97,625 전일가 3,045 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 파커스, "현저한 시황변동 관련 공시할 별도 중요정보 없다"“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”파커스, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.13% close 는 종속회사인 위해아코디스전자 유한공사가 종속회사인 'Weihai DJ Core Electronic Co., Ltd.'를 흡수합병하기로 결정했다고 11일 공시했다.

존속회사는 위해아코디스전자 유한공사다.

파커스 측은 "이번 합병은 파커스의 손자회사 간 합병"이라며 "본 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1대 0으로 산출한다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr