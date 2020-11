직원들과 소상공인 운영 식당 방문 위로

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 최근 소상공인연합회 실태조사 결과 소상공인의 97%가 코로나 사태로 인한 매출 하락을 호소하며, 72%는 ‘폐업상태이거나 폐업을 고려할 것’이라고 응답해, 생존의 위기로 내몰리고 있는 가운데, 봉진문 완도 부군수가 직원들과 함께 완도읍 소상공인이 운영하는 식당을 방문해 점심을 먹고 코로나19 위기를 함께 극복해 나가자고 격려했다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6734@asiae.co.kr