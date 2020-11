임용수 전남도의원 “신용보증재단 소상공인 지원 부족” 지적

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 임용수 전남도의원(함평)은 전남신용보증재단이 소상공인의 경제회복 지원을 위한 출연금 확보가 부족하다고 지적하고 선제적인 대응을 요구했다.

11일 임용수 의원이 제출한 자료에 따르면 전남신용보증재단은 지난 2001년 설립된 전남 유일의 공적 금융기관으로 도내 소기업ㆍ소상공인의 신용보증을 지원해 지역경제 활성화와 소상공인 자생력 강화를 위해 컨설팅ㆍ교육, 경영지원서비스와 채무조정ㆍ금융교육 등 금융 복지서비스를 제공한다.

재단은 금융회사 946억 원을 포함해 도 675억 원, 중앙정부 343억 원, 시ㆍ군 143억 원, 기업 21억 원의 출연금 조성해 도내 소기업과 소상공인의 경제 활성화를 위해 운영하고 있다.

그러나 임 의원은 전남신용보증재단 행정사무감사에서 “코로나19 확산으로 지역경제가 매우 심각하고 소상공인의 경제회복 지원을 위한 출연금 확보가 시급하다”며 “아직 미 출연 시ㆍ군 유치가 미흡하다”고 지적했다

이어 “코로나로 인해 소상공인과 자영업자에 대한 피해 지원액이 부족하지 않도록 출연금 확보가 시급하나 현재까지 5개시ㆍ군 출연금이 확보가 안됐다”며 “모든 소상공인이 어려운 상황에서 출연금을 지원하지 않은 시ㆍ군에는 차등정책 및 출연금 확보를 빠른 시일 내에 유도해야 한다”고 덧붙였다.

그러면서 “소상공인이 전남은 13만 명, 전국은 350만 명으로 너무 많다”면서 “ 이에 따른 소상공인 지원 대책도 필요하지만 상권분석이나 창업데이타, 홍보영상 개선 등 선제적인 대응이 절실하다” 고 강조했다.

