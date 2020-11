재도전 창업기업 투자 유치 장 열린다

'2020 재도전 창업기업 IR·네트워킹' 개최

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)와 창업진흥원(원장 김광현, 이하 창진원)은 재도전 창업기업과 투자자, 대기업 및 공기업 등과의 협업을 연계하는 '제4회 IR 및 네트워킹' 행사를 13일 개최할 예정이라고 밝혔다.

'재도전 창업기업 IR 및 네트워킹' 행사는 지난 5월 첫 번째 행사를 시작으로 7월과 9월, 총 3회에 걸쳐 개최됐다. 1회 대상 수상기업인 천연소재 항균 항염 소재 업체 '바른'은 재기지원펀드 운영사인 동문파트너즈로부터 5억원 시드 투자 확정과 함께, 최근 글로벌 바이오분야 대기업과 전략투자를 위한 협상이 진행 중이다. 2회 대상 수상기업인 무윤활 회전축 밀폐장치 개발업체 '씰링크'도 포스코 기술지주를 통해 10억원 투자 협의가 성사 단계에 있다.

이번에 개최되는 제4회 최종 행사에서는 1~3회에서 선정된 우수 피칭 기업 14개 사가 참여해 후속 연계 투자를 목표로 피칭을 펼친다. '컴업 2020' 행사와 연계해 국내외 투자자들에게도 선보이게 된다.

김광현 창업진흥원장은 "지난 3회에 걸친 행사를 통해 가시적인 투자 성과를 거둔 재창업기업들이 속속 생겨나고 있다는 점이 가장 큰 성과"라며 "이번 제4회 행사는 재창업기업들의 도전과 성장을 확인해 볼 수 있는 기회가 될 것이며, 계속해 혁신하는 창업 생태계 구성원들의 시너지 네트워킹을 체감하는 현장이 될 것"이라고 말했다.

