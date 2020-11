11일 서울 중구 프레스센터에서 아시아경제 주최로 열린 '2020 사랑받는 공공기관 대상 시상식'에 참석한 주요내빈 및 수상자들이 사진촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 반시계방향으로 윤지현 한국지역난방공사 사회가치혁신실장, 이재홍 중소기업기술정보진흥원 원장, 박광열 한국해양진흥공사 경영기획본부장, 남효준 한국산업인력공단 차장, 이창균 한국가스공사 경영관리본부장, 이호준 산업통상자원부 기획조정실장, 조장옥 서강대학교 명예교수, 이의철 아시아경제 대표, 윤창현 국민의힘 의원, 김창균 해양수산부 장관정책보좌관, 이병권 중소벤처기업부 정책기획관./강진형 기자aymsdream@

