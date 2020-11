[아시아경제 금보령 기자] 대유에이피 대유에이피 290120 | 코스닥 증권정보 현재가 6,920 전일대비 80 등락률 -1.14% 거래량 73,828 전일가 7,000 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 이번엔 알루미늄! 가격상승 기대한 투자급증!! 관련종목 上 행진!2월 27일 코스닥, 16.46p 내린 638.17 마감(2.51%↓)10월 24일 코스닥, 0.23p 내린 658.75 마감(0.03%↓) close 는 연구개발(R&D) 역량 강화를 위해 168억원 규모의 신규 시설투자를 결정했다고 11일 공시했다.

투자금액은 최근 자기자본 대비 34.98%다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr