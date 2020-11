구례군 ‘대한민국 인터넷 소통’ 대상 수상

[구례=아시아경제 호남취재본부 유미석 기자] 전남 구례군은 11일 한국프레스센터에서 열린 제13회 대한민국 소통어워즈에서 ‘인터넷소통대상 기초지방자치단체 부문 대상’을 받았다고 밝혔다.

올해로 13번째를 맞는 대한민국 소통어워즈는 사단법인 한국인터넷소통협회가 주최하고 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등이 후원하는 시상식이다.

수상기관 선정은 인터넷소통지수(ICSI), 소셜소통지수(SCSI), 콘텐츠경쟁력지수(CQI)를 토대로 고객 패널과 전문가들의 체계적인 심사를 통과해야 한다.

구례군은 블로그, 페이스북, 인스타그램 등 다양한 미디어 채널을 활용해 군민과 관광객들에게 유용한 정보와 소식을 전달하고 있다.

특히, 지난여름 홍수피해 상황과 복구상황을 실시간으로 공유하는 등 위기 상황 속에서도 SNS를 효과적으로 활용한 점을 높게 평가받아 소통지수 AAA 등급을 받으며 대상을 수상했다.

김순호 군수는 “올해 코로나19 상황 장기화로 인해 주민과 대면 소통에 어려움을 겪었지만, 인터넷을 통한 비대면 소통은 오히려 활발해졌다”며 “앞으로도 SNS를 비롯한 디지털 플랫폼을 통해 활발하게 소통하며 군정을 이끌어나가겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

구례군은 지난 10월 한국소셜컨텐츠진흥협회가 주관한 ‘대한민국 SNS 대상’최우수상 수상에 이어 ‘대한민국 인터넷 소통대상’대상을 받으며 대국민 디지털 소통 성과에 탁월한 평가를 받고 있다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr