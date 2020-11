프라다 백이 단돈 3만원?…"가격 표시 오류, 구매 취소 조치"

[아시아경제 김봉주 기자] 유명 고가 브랜드 프라다의 공식 홈페이지에서 한때 상품 가격이 실제의 100분의 1수준으로 표기됐다.

이를 본 소비자들의 구매가 이어졌지만, 업체 측은 "가격 표시 오류"라면서 구매 취소 조치할 방침이다.

11일 새벽 프라다 홈페이지에 원래 244만원인 '플랩이 달린 프라다 클레오 브러시드 가죽 숄더백'이 2만4천400원에 판매되고 있었다.

상품 가격이 기존의 100분의 1 수준으로 표기된 것이다. 이는 원래 가격에서 '0'이 두 개 빠진 것으로 보인다. 나일론 가죽 숄더백은 2만6천원, 사피아노 가죽 지갑은 5천500원으로 표기됐다.

이같은 사실이 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 알려지며 이날 오전 한때 포털사이트에선 프라다가 급상승 검색어에 오르기도 했다. 이에 많은 누리꾼들이 프라다 홈페이지에 접속해 해당 가격으로 제품을 샀다. 온라인 커뮤니티, 소셜미디어(SNS) 등엔 결제를 인증하는 사진이 다수 올라왔다.

하지만 프라다 측은 "본사가 운영하는 홈페이지에 시스템상 문제가 발생했다"며 가격이 잘못 표기됐다고 밝혔다

프라다그룹의 다른 브랜드 '미우미우' 한국 홈페이지에서도 같은 현상이 발생했다가 정상화됐다.

현재 프라다 홈페이지는 접속이 차단된 상태다.

프라다 관계자는 "약관에 따라 (오류가 발생했을 때 이뤄진) 구매는 취소될 것"이라고 밝혔다.

