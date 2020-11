순천시, 대통령상 수상작 <모던타임즈> 온라인 공연 개최

15일 오후 5시께, 순천시 문화예술회관 유튜브 통해 생중계

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천문화예술회관은 오는 15일 오후 5시께 지난 2018년 전국무용제에서 대통령상과 안무상을 수상한 현대무용 <모던타임즈>를 유튜브를 통해 온라인 실시간으로 중계한다.

모던타임즈는 ‘노진환 댄스 프로젝트’의 남녀 10인의 전문무용수가 선보이는 현대무용으로 기존의 무용예술에서 접할 수 없었던 채플린 류의 슬랩스틱적인 장면구성과 유형화된 인물설정, 통속적이라 할 만 큼 대중적인 음악들을 버무려 가볍지만 진지함을 잃지 않은, 그래서 보다 많은 관객들이 함께 공감을 나눌 수 있는 작품이다.

이번작품은 전쟁과 분단, 산업화, 민주화에 이르는 우리나라 현대사를 춤으로 표현한 작품으로 4개의 단락으로 나눠 각각의 에피소드와 상징적인 장면들을 압축적으로 구성했다.

찰리채플린 영화들의 주요 장면과 인물들의 모티브를 차용했으며, 일상적인 문제들을 우리에게도 친숙한 채플린의 전형적인 캐릭터와 몸짓에서 차용한 코믹한 동작을 춤의 영역으로 확장해 개성적인 움직임으로 표현했다.

이번 공연은 한국문화예술회관연합회 방방곡곡 문화공감 민간예술단체 지원사업으로 진행되는 공연으로, 지역주민에게 다양한 공연을 제공하여 문화적 격차를 좁히고, 소외계층에게는 문화 향유기회를 제공하기 위해 추진되며, ‘순천시문화예술회관 LIVE’ 유튜브에서 무료 관람이 가능하다.

기타 자세한 사항은 순천시 홈페이지를 참고하거나 순천시 문화예술회관으로 문의하면 된다.

