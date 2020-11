[아시아경제 금보령 기자] 아이큐어 아이큐어 175250 | 코스닥 증권정보 현재가 51,000 전일대비 900 등락률 +1.80% 거래량 215,275 전일가 50,100 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 아이큐어, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.54%아이큐어, 주가 5만 5900원.. 전일대비 2.76%[기로의 상장사] 코스나인 최대주주 된 아이큐어, 시너지 나올까 close 는 '도네페질을 유효성분으로 함유하는 경피흡수제제' 관련 일본 특허권을 취득했다고 11일 공시했다.

아이큐어 측은 "이번 발명의 경피흡수제제는 소수성 매트릭스 내에서 고농도의 도네페질을 함유하고 장기간의 피부 부착성이 우수해 장기간 약물을 지속적으로 방출할 수 있을 뿐만 아니라, 피부투과 속도가 기존의 도네페질 패치제보다 현저하게 향상돼 장기간에 걸쳐 지속적으로 유효한 치료 효과를 나타낸다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr